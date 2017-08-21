İstanbul'da Jandarmadan 'drone'lu uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekipleri tarafından Şile'de drone kullanarak yapılan arama faaliyeti sonucunda, İ.B. isimli şahsa ait müstakil evin bahçesinde domates fidelerinin arasına gizlenmiş vaziyette ekili toplam 224 kök Dişi Hint Keneviri ile şüpheliye ait evde yapılan aramada 500 gram kurutulmuş Kubar Esrar da ele geçirildi.

Domateslerini sular gibi suladı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından C.Savcılığından alınan arama kararına istinaden Şile ilçesi Değirmençayırı mahallesinde bulunan İ.B. isimli şahsa ait müstakil evin bahçesinde yapılan aramada; domates fideleri arasına gizlenmiş vaziyette ekili toplam (224) kök Dişi Hint Keneviri, şüpheliye ait evde yapılan aramada da 500 gr. kurutulmuş kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler C.Savcılığının talimatı üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri nezaretinde yakılarak imha edilirken, İ.B. isimli şahıs ise ifadesinin alınmasına müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.