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İstanbul'da 'İtaksi' uygulaması başladı

İstanbul'da bulunan taksilerde 'İtaksi' uygulaması başladı. Uygulama kapsamında İstanbul’daki ticari taksilere kamera ve panik butonu takıldı.

25 Temmuz 2017 Salı 17:20
İstanbul'da 'İtaksi' uygulaması başladı

Taksilerde görüntü kaydının alınmasını zorunlu kılan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İTaksi' uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamda İstanbul'daki taksilere kamera kurulumuna başlandı. İTaksi projesi ile taksilere kurulan iç ve dış kamera, panik butonu ve 'İTaksi tablet'ten oluşan güvenlik ekipmanlarının montajı İBB tarafından ücretsiz yapılıyor. Güvenlik ekipmanlarını kurdurmak isteyen taksiciler, İETT'nin biri Anadolu yakası biri Avrupa yakasında bulunan garajlarında sıraya girdi.
Taksilerde geriye dönük olarak 7 gün boyunca görüntü kaydı yapılacağı ve bu kayıtların ses içermeyeceği öğrenildi. İTaksi uygulamasında kameralar dikiz aynasının hemen üstünde bulunuyor. Ayrıca montajı tamamlanan taksilere İBB logosu ve 'İTaksi' yazılı etiketler yapıştırılıyor. Taksi içine yerleştiren tablette güvenliğiniz için bu araçta ses kaydı olmazsızın görüntü kaydı yapılmaktadır yazısı görülebilecek. Ayrıca taksiciler, araca müşteri binince kartlarını tanıtarak yola çıkacak. Böylelikle müşteri taksicinin adını soyadını ve bilgilerini anında ekrandan görebilecek.

İBB'nin 'İTaksi' projesi kapsamında günde ortalama 150 taksiye kamera takılırken, bugüne kadar montajı yapılan taksi sayısı 3 bini geçti. Ağustos ayı içerisinde hayata geçecek uygulamaya şoförler de tam destek verdi. Özellikle hem kendilerinin hem de yolcuların güvenliği açısından uygulamanın önemli olduğunu belirten şoförler, bu sistem sayesinde artık gaspçılar cesaret edip bu işe kalkışamayacaklar diye konuştular.

Dün akşam aldığı yolcu tarafından gasp edilen ve bagaja kapatılan taksici Ayhan Kel de İETT garajına gelerek sistemi aracına taktırdı. Sistemi birkaç gün önce taktırsam belki de gasp edilmeyecektim diyen Kel, “Kamera sistemi olsaydı belki o şahıs korkup beni gasp edemeyecekti. Uygulama için yetkililere teşekkür ediyorum. Artık olumsuz bir durumla karşılaştığımızda panik butonuna basıp anında polise ulaşabileceğiz bu çok önemli bir uygulama” dedi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 17:20
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