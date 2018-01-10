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İstanbul'da insani geçim ücreti 2 bin 385 lira

İGİAD, 2018 yılı asgari insani geçim ücretini İstanbul için 2 bin 385 lira, Türkiye geneli için bin 857 lira olarak belirledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:56
İstanbul'da insani geçim ücreti 2 bin 385 lira

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), 2018 yılı asgari insani geçim ücretini, İstanbul için 2 bin 385 lira, Türkiye geneli için bin 857 lira olarak belirledi.

İGİAD, "2018 Yılı İnsani Geçim Ücreti (İGÜ)" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Derneğin İGÜ Tespit Komisyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İstatistiki Bölge Sınıflaması'ndaki sonuçları değerlendirerek 12 bölgenin insani geçim ücretini tespit etti.

Ortalama büyüklükte bir ailenin geçinebileceği aylık asgari geçim ücretini esas alan araştırmaya göre, 2018 yılında insani geçim ücreti İstanbul için 2 bin 385 lira, Türkiye ortalaması için de bin 857 lira oldu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 14:56
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