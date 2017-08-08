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İstanbul’da ilk 7 ayda ele geçirilen uyuşturucu miktarında yüzde 54 artış

Uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede bu yılın ilk 7 ayında İstanbul’da kolluk kuvvetlerince ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında geçen yıla kıyasla yüzde 54 artış gözlendi. Geçen yıl ilk 7 ayda 2 ton 791 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, bu sene ilk 7 ayda 4 ton 294 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

08 Ağustos 2017 Salı 21:58
İstanbul’da ilk 7 ayda ele geçirilen uyuşturucu miktarında yüzde 54 artış

Türkiye, uyuşturucu maddelerin ticaretinden hem transit hem de hedef olarak doğrudan etkilenirken, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile etkin mücadele sergileyen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1 Ocak 2017 ile 8 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen yüzlerce operasyonda 4 ton 294 kilo 618 gram esrar, eroin, kokain ve bonzaiden oluşan uyuşturucu madde ile 1 milyon 559 bin 74 adet ectasy ve captagon türü hap ele geçirdi. Uyuşturucu arzına karşı yoğun mücadelede sergileyen İstanbul polisi, 1 Ocak 2016 ile 8 Ağustos 2016 tarihleri arasında 2 ton 791 kilo 46 gram eroin ve esrardan oluşan uyuşturucu madde ve 527 bin 188 adet captagon ile ecstasy türü uyuşturucu hap ele geçirmişti. Uyuşturucu maddenin kaynağında yok edilmesi ve sokak satıcılarına ulaşmadan yakalanması için mücadele eden polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:58
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  3. Narkotik
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