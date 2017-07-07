İstanbul'da ilk 15 Temmuz kararı çıktı!

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Yusuf Yıldız hazır bulundu. TBMM ve Başbakanlık avukatları da duruşmaya katıldı. TBMM avukatı Faik Işık, darbe girişimi sırasında meclisin de bombalandığını belirterek, sanığa TCK'nın 311. maddesinde yer alan "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan da ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

SANIK: FETÖ'CÜ DEĞİLİM

Sanık avukatı da söz alarak, müvekkilinin alt rütbede bir asker olduğunu ve bu nedenle kendisine verilen emir doğrultusunda hareket ettiğini savunarak, müvekkillinin herhangi bir örgüte üye olmadığını öne sürdü. Yıldız'ın olay gecesi silah kullanmadığını belirten sanık avukatı, müvekkilinin beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Yusuf Yıldız ise, 15 Temmuz'da mesai bitiminin ardından evine gitmeyi beklerken bir anda vatan haini olarak mahkeme karşısında olduğunu ifade ederek, "FETÖ'cü değilim. Darbeyi destekleyen bir tavrım ve fiilim olmadı. Darbe toplantısına katılmadım. beraatimi talep ediyorum" dedi.

ASTSUBAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmada verilen kısa bir aranın ardında kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık astsubay Yusuf Yıldız'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, "sanığın atılı suç nedeniyle bir pişmanlığının bulunmayışı ve verilen hapis cezasının geleceği üzerindeki olası etkisini nazara alınarak" indirim maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarıdan da cezalandırılması istemiyle dava açıldığını hatırlatarak sanığın söz konusu kurumlara karşı bir eyleminin olmadığını belirterek bu suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığa yöneltilen "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

ERLER BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, olay tarihinde er olarak görev yapan diğer 23 sanığın ise suç işleme kasıtlarının olmaması nedeniyle tüm suçlardan beraatini kararlaştırdı.

Darbe girişimi gecesi, Valilik binasında yaşananlar