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İstanbul'da ikinci bombalı araç yakalandı!

İstanbul Bahçelievler'de yakalanan bomba yüklü minibüsün ardından başlatılan soruşturmada ikinci bomba yüklü minibüsün yakalandığı öğrenildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:35
İstanbul'da ikinci bombalı araç yakalandı!

İstanbul'da, 2 hafta önce MİT ve polisin ortak operasyonuyla önlenen bombalı saldırı girişimiyle ilgili ikinci bir minibüsün daha henüz bombalar yerleştirilmeden saldırı tasarlanırken ele geçirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, 13 Aralık’ta MİT ve polisin ortak operasyonuyla önlenen 60 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK’ya ait ikinci bir minibüsün daha güvenlik güçlerince ele geçirildiği belirtildi.

TEM VE MİT'TEN ORTAK OPERASYON

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonu doğrultusunda 13 Aralık'ta Şirinevler'de düzenlenen operasyonda ele geçirilen patlayıcı yerleştirilmiş minibüsün ardından, yine saldırıda kullanılmak üzere satın alınan henüz patlayıcı yerleştirilmemiş Ankara plakalı bir minibüsün, bir gün sonra Yenibosna’da yakalandığı öğrenildi.

13 Aralık’ta, MİT ve polisin ortak istihbaratıyla gerçekleştirilen operasyonda park halindeki bir minibüste yangın söndürme tüpleri içerinde RDX, PTN ve HDX ele geçirilmişti. İİT Zirvesinin güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polisini hedef alan saldırı planıyla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden örgütün kırsal kadrosundan gelen terörist Hamza D.’nin de aralarında olduğu 11 hücre üyesi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:35
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