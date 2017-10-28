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İstanbul'da iki ayrı evde patlama meydana geldi

Arnavutköy ve Esenyurt'ta iki dairede yarım saat arayla patlama meydana geldi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:55
İstanbul'da iki ayrı evde patlama meydana geldi

Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri dairelerde saatlerce inceleme yapıp delil topladı. 
Arnavutköy'de saat 19.30 sıralarında 4 katlı bir binanın en üst katında patlama oldu. Paniğe neden olan patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Çevre sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri kontrol altına alıp söndüren itfaiye, evde benzin bidonu ve tüpe rastladı. 

ESENYURT'TA PATLAMA YAŞANDI

Arnavuktöy'deki olaydan yaklaşık yarım saat sonra Esenyurt'ta da 4 katlı bir binanın giriş katında da patlama yaşandı. Burada da patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevlere müdahele eden itfaiye ekipleri evde tüp ile benzin bidonları buldu. 

ÖLÜ, YARALI YOK

Ölen ya da yaralananın olmadığı benzer patlamaların ardından adreslere Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Her iki bina da tahliye edildi. 

İNCELEME ÇALIŞMASI SAATLERCE SÜRDÜ

Polis, Esenyurt'taki patlamanın yaşandığı dairenin bulunduğu sokağı inceleme boyunca yaya ve araç trafiğine kapattı. Uzman ekiplerin buradaki inceleme çalışmaları saat 03.30'a kadar sürdü. İki daireden toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 09:55
  1. esenyurt patlama
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