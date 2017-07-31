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İstanbul'da hücre evine baskın!

Terör örgütü DHKP-C’nin eleman temin hücresine yönelik bu sabah helikopter ve itfaiye desteğinde yapılan operasyonda 11 örgüt üyesi yakalandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:46
İstanbul'da hücre evine baskın!

İstanbul'da düzenlenen operasyon çerçevesinde, Okmeydanı Gençlik Federasyonu Derneği'nde arama yapıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında, Okmeydanı Gençlik Federasyonu Derneği'ne geldi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından dernekte arama çalışması başladı. Operasyonda 11 örgüt üyesi, örgüt doküman ve digital verileriyle yakalandı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:46
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