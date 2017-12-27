İstanbul'da holdinge operasyon: 11 kişiye gözaltı!

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü akaryakıt kaçakçılığı ve hayali ihracaat soruşturması kapsamında bu sabah İstanbul merkezli bir holdingin Etiler'deki yönetim binasına operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında holding yöneticilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şoruşturma kapsamında 100 milyon lirayı aşan akaryakıt kaçakçılığı ve hayali ihracaat iddiası var. Soruşturma devam ediyor.