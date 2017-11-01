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İstanbul’da hırsızlar polisle çatışma

Ümraniye'de bir markete kar maskeli ve silahlı üç kişi, soygun gerçekleştirdi. Markette bulunan polis memuru ile soyguncular arasında çatışma çıktı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 21:02
İstanbul’da hırsızlar polisle çatışma

İstanbul'da bir markete giren hırsız ile polis arasında çatışma çıktı.

Olay saat 19.30 sıralarında Site Mahallesi Cevahir Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, maskeli ve silahlı 3 kişi, markete gelerek görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para sigara ve alkol şişlerini aldıktan sonra kaçmaya başladı.

Bu sırada markette alışveriş yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Salih Aycan soyguncuları fark ederek durdurmak istedi. Karşılıklı çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Salih Aycan bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 21:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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