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İstanbul'da herkes sokağa çıktı!

Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerin üzerine çıktı. Kentte termometre 16.6 dereceyi gösterdi. Yazdan kalma havanın tadını çıkarmak isteyenler piknik alanlarına koştu, meydanlara akın etti.

30 Ocak 2018 Salı 18:48
İstanbul'da herkes sokağa çıktı!

İstanbul'da bugün en sıcak yer 16.6 derece ile Şile oldu. Şile'yi  15.3 derece ile  Sarıyer takip etti. Eyüp ve Şişli'de ise hava sıcaklığı 14 derece oldu.

PİKNİK YAPTILAR

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi güneş ve sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Maltepe'de vatandaşlar parklarda ve deniz kenarlarında güneşin tadını çıkardılar. Bazı kişiler de sahildeki çay bahçelerinde aileleriyle vakit geçirdi.

Çocuğuyla birlikte parka gelen Hasan Okatan, "Hava çok güzel ama zamansız normalde karın yapması gerekiyor. Soğuk olması gerekiyor ki mevsimi yaşayalım. Hava güzel olunca biz de çocuklarla bu havayı değerlendirdik" diye konuştu.

Torunlarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Neriman Kara da, "Güzel havayı değerlendirelim diye torunları aldık piknik yapmaya geldik. Torunlarla güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:48
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