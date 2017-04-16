İstanbul'da 'hayır' öne geçti!

İstanbul'da 'evet' oy oranı %49.8'e düşerken 'hayır' oy oranı %50.2'ye yükseldi.
MHP. NERDEBU OYLARHEP AKPARTİOYLARIDIR.MHP. HİÇ BİR KATKISI OLMADIYAZIKCevapla
İstanbul'da 'evet' oy oranı %49.8'e düşerken 'hayır' oy oranı %50.2'ye yükseldi.
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Cumhurbaşkanı ve Başbakan İstanbul ve İzmir'e yatırımı bıraksın yok 3. Köprü yok Avrasya yok İzmir'e körfeze tünel köprü Yok çılgın proje kanal İstanbul yok hakkariye şırnaga Diyarbakır'a havalimanı ve projeler artık yok hizmet.İç Anadolu Olmasa birde Karadeniz ve Adıyaman ve Niğde olmasa evet cıkmaz buralara hizmet Niğde Yozgat Çorum'a hizmettttCevapla