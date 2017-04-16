İstanbul'da 'hayır' öne geçti!

İstanbul'da açılan sandık oranı %91.6 olurken 'evet' oyları %49.8'e düştü, 'hayır' oyları %50.2'ye yükseldi.

İstanbul'da 'hayır' öne geçti!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 19:00

İstanbul'da 'evet' oy oranı %49.8'e düşerken 'hayır' oy oranı %50.2'ye yükseldi.

 
Etiketleristanbul referandum sonucuistanbul
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Ömer

MHP. NERDEBU OYLARHEP AKPARTİOYLARIDIR.MHP. HİÇ BİR KATKISI OLMADIYAZIK

Cevapla

Hasan

İstanbul hayıra gecmisini yapılan hizmetlerin gözlerine girsin istanbula hizmet degil yalan konuşmak lazım

Cevapla

Hepkahraman Türkmilleti

Cumhurbaşkanı ve Başbakan İstanbul ve İzmir'e yatırımı bıraksın yok 3. Köprü yok Avrasya yok İzmir'e körfeze tünel köprü Yok çılgın proje kanal İstanbul yok hakkariye şırnaga Diyarbakır'a havalimanı ve projeler artık yok hizmet.İç Anadolu Olmasa birde Karadeniz ve Adıyaman ve Niğde olmasa evet cıkmaz buralara hizmet Niğde Yozgat Çorum'a hizmetttt

Cevapla

Anti

Büyükşehir ve Sultanbeyli belediyesi facia bu durumda akp ye faydadan çok zararları var sonuç ortada

Cevapla

Orhan

Uzucu

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?