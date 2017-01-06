İstanbul'da hayat felç oldu!

Bu haber 5.773 kez okundu

Akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini artıran fırtına ve yağış trafiği olumsuz etkiledi. Trafiğin durumu özellikle mesai bitiminin ardından iyice yoğunlaştı.

İstanbul'da metro seferleri 06:00'ya kadar uzatıldı.

Avrasya Tüneli'nden geçişler ise 21.00'den 23..00'e kadar uzatıldı.



Marmaray ise gece saat 01.00'a kadar çalışacak



11 TIR KAYDI

Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 TIR kaydı. Bazı TIR'ların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve TIR'ları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

İSTANBUL'DA SON DAKİKA TRAFİK YOĞUNLUĞU: YÜZDE 90'A ÇIKTI

İstanbul'da trafik birçok noktada durma noktasına geldi. İBB'nin verdiği bilgiye göre trafik yoğunluğu şu saatlerde yüzde 90 oranında seyrediyor.





AKOM'DAN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili olduğunu bildirdi.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk havanın özellikle Avrupa yakasında etkili olduğu belirtildi.

Kar nedeniyle şehir içi yollarda olumsuzluk yaşanmazken, cuma trafiği nedeniyle köprülerde yoğunluk gözlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili oluyor. Kar yağışının ilerleyen saatlerde şehrin merkezine ulaşması bekleniyor.

TEM Ahmediye mevkisinde iki tırın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre aksadı. Kazaya İtfaiye ve Yol Bakım kar kürüme ekipleri müdahale etti. Son 2 saatte İstanbul genelinde 28 hasarlı kaza meydana geldi, bu nedenle yollarda yoğunluk yaşandı. İBB ekipleri Karayolları ekipleriyle TEM Otoyolunda çalışmalarını sürdürüyor."

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için AKOM koordinasyonunda karla ve kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

AKOM İhbar Hattı yoğun ilgi görüyor

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, kışın olumsuz şartlarını vatandaşların iş birliğiyle aşmak için kurduğu 0552 153 00 34 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'nın yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Birkaç saat içerisinde bine yakın mesaja cevap veren AKOM yetkilileri, ihbarların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için hattın ihbar dışında kullanılmaması uyarısında bulundu.

Vatandaşlar, İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzlukları, ALO 153 BEYAZ MASA'nın yanı sıra, AKOM WhatsApp İhbar Hattı'na da bildirebiliyor.

Öte yandan, Avrasya Tüneli'nin bu gece saat 23.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi.

Metro İstanbul da tüm hatlardaki seferlerin 06.00'ya kadar uzatıldığını açıkladı.