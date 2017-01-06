İstanbul'da hayat felç oldu!

İstanbul'da beklenen kar yağışı İstanbulluları mesai bitiminde yakaladı. Kentte akşam saat 18.00 sularında başlayan kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Birçok bölgede evlerine yetişmek isteyen sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul'u teslim alan kar yağışıyla birlikte trafikte vatandaşların mücadelesi devam ediyor. Büyükçekmece-Çatalca arasında 11 TIR buzda kaydı. Bazı TIR'lar devrildi. Trafik durma noktasına geldiÖte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika kararı ile kentte metro seferlerini sabah 06.00'ya, Avrasya Tüneli'nde geçişleri saat 23.00'a kadar, Marmaray seferlerini de saat 01.00'a kadar uzattı.

İstanbul'da hayat felç oldu!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 23:07
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Akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini artıran fırtına ve yağış trafiği olumsuz etkiledi. Trafiğin durumu özellikle mesai bitiminin ardından iyice yoğunlaştı.

İstanbul'da metro seferleri 06:00'ya kadar uzatıldı.

Avrasya Tüneli'nden geçişler ise 21.00'den 23..00'e kadar uzatıldı.

Marmaray ise gece saat 01.00'a kadar çalışacak


11 TIR KAYDI

Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11  tır nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. 

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın  etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 TIR  kaydı. Bazı TIR'ların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye  Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve TIR'ları  kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

İSTANBUL'DA SON DAKİKA TRAFİK YOĞUNLUĞU: YÜZDE 90'A ÇIKTI

İstanbul'da trafik birçok noktada durma noktasına geldi. İBB'nin verdiği bilgiye göre trafik yoğunluğu şu saatlerde yüzde 90 oranında seyrediyor. 



AKOM'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon  Merkezi (AKOM), kar yağışının, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy,  Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili  olduğunu bildirdi.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a Balkanlar üzerinden  gelen kar yağışı ve soğuk havanın özellikle Avrupa yakasında etkili olduğu  belirtildi.

Kar nedeniyle şehir içi yollarda olumsuzluk yaşanmazken, cuma trafiği  nedeniyle köprülerde yoğunluk gözlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü,  Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili oluyor. Kar  yağışının ilerleyen saatlerde şehrin merkezine ulaşması bekleniyor.

TEM Ahmediye mevkisinde iki tırın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre  aksadı. Kazaya İtfaiye ve Yol Bakım kar kürüme ekipleri müdahale etti. Son 2  saatte İstanbul genelinde 28 hasarlı kaza meydana geldi, bu nedenle yollarda  yoğunluk yaşandı. İBB ekipleri Karayolları ekipleriyle TEM Otoyolunda  çalışmalarını sürdürüyor."

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında şehir  hayatının normal seyrinde devam etmesi için AKOM koordinasyonunda karla ve kışla  mücadele çalışmalarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

AKOM İhbar Hattı yoğun ilgi görüyor

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, kışın olumsuz şartlarını  vatandaşların iş birliğiyle aşmak için kurduğu 0552 153 00 34 numaralı WhatsApp  İhbar Hattı'nın yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Birkaç saat içerisinde bine yakın mesaja cevap veren AKOM yetkilileri,  ihbarların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için hattın ihbar dışında  kullanılmaması uyarısında bulundu.

Vatandaşlar, İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzlukları, ALO 153 BEYAZ  MASA'nın yanı sıra, AKOM WhatsApp İhbar Hattı'na da bildirebiliyor.

Öte yandan, Avrasya Tüneli'nin bu gece saat 23.00'a kadar hizmet  vereceği bildirildi.

Metro İstanbul da tüm hatlardaki seferlerin 06.00'ya kadar  uzatıldığını açıkladı.

 
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