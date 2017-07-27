İstanbul'da gündüz bir anda gece oldu! İşte felaketin başladığı an

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27 Temmuz 2017 Perşembe 20:35
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 20:35
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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