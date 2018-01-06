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İstanbul'da gergin gece! Polis müdahale etti

Zeytinburnu'nda, Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılacağı iddiasıyla site girişini tır, kamyonet ve dorselerle kapatıp eylem yapan gruba polis müdahale etti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:13
İstanbul'da gergin gece! Polis müdahale etti

Sitede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve işçiler, özel bir şirkete birkaç yıl önce satılan sitenin yeni bir yer yapılmadan bu sabah yıkılacağını öne sürerek eylem başlattı.

İzinsiz gösteri yapan grup, 7 blokta 254 iş yeri bulunan ve bini aşkın kişinin çalıştığı sitenin girişini tır, kamyonet ve dorselerle kapatarak bazı noktalarda lastik yaktı.

Zaman zaman slogan atan bu kişiler, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almadı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda özel tim ile toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Polis, girişi kapatılarak yaklaşık 6 saattir eyleme devam edilen siteye yan taraftaki İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesinden zırhlı kepçe ve TOMA'larla girdi. Ekipleri görünce giriş noktasına gelen bazı göstericiler araçların geçişini engelledi.

Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile özel timler arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada biber gazı ile müdahale edilen eylemcilerden bazılarının gözaltına alındığı görüldü.

Çok sayıda polis, müdahalenin ardından siteye girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta görevlilerinin yanı sıra iş makineleriyle ekipler de olay yerine geldi.

Nakliyeciler Sitesi'nde polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:13
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