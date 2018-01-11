İstanbul’da geçinmek için asgari 2 bin 385 lira lazım

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), 2018 yılı İGİAD, “2018 Yılı İnsani Geçim Ücreti (İGÜ)” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, bireyi değil, 2 çocuklu bir ailenin onurlu yaşayabileceği, insanca geçinebileceği aylık asgari geçim ücretini esas aldığına işaret etti. Karahan, “2018 yılı için Türkiye’de 12 ayrı bölgenin insani geçim ücreti belirlendi. Buna göre en yüksek insani geçim ücreti 2 bin 385 lira ile İstanbul’dadır. En düşük ücret ise bin 650 liradır. Bu rakamın Türkiye ortalaması ise bin 857 liradır” diye konuştu.