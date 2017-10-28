İstanbul’da gece yarısı… Yakalandılar

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya karşı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, gece yarısı Esenyurt, esenler, Eyüp, Güngören, Fatih, Kadıköy, Büyükçekmece, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde daha önce belirlenen adresleri bastı.

Eş zamanlı operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 14 örgüt üyesi yakalandı.

İhlas haber Ajansı, operayonun hedefinin kırsaldan kente sızan teröristler olduğunu aktarıyor. PKK üyelerinden bazıları eylem hazırlığındaydı.

Baskın yapılan adreslerde bir adet kurusıkı tabanca, bir adet Sig Sauer marka tabanca ve bu silahlara ait iki adet şarjör, 27 adet 9 mm çapında mermi, bir adet tüfek bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veriyor.