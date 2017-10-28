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İstanbul’da gece yarısı… Yakalandılar

Polisin gece saatlerinde 12 ilçede birden yaptığı operasyonda, kırsal alandan İstanbul'a sızan 14 terörist gözaltına alındı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 08:18
İstanbul’da gece yarısı… Yakalandılar

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya karşı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, gece yarısı Esenyurt, esenler, Eyüp, Güngören, Fatih, Kadıköy, Büyükçekmece, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde daha önce belirlenen adresleri bastı.

Eş zamanlı operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 14 örgüt üyesi yakalandı.

İhlas haber Ajansı, operayonun hedefinin kırsaldan kente sızan teröristler olduğunu aktarıyor. PKK üyelerinden bazıları eylem hazırlığındaydı.

Baskın yapılan adreslerde bir adet kurusıkı tabanca, bir adet Sig Sauer marka tabanca ve bu silahlara ait iki adet şarjör, 27 adet 9 mm çapında mermi, bir adet tüfek bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veriyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 08:18
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  10. Kadıköy
  11. Ümraniye
  12. Esenyurt
  13. Güngören
  14. Sultangazi
  15. Sultanbeyli
  16. Büyükçekmece
  17. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  • FatihFatih2 sa önce
    Gözaltına almayın s.... gitsin yeter artık ben polis olsam vallaha ....m bide kağıt yaz tutanak tut sonra mahkemesi savcıyı hakimi meşgül et sonra bide cezaevinde besle sonra kısa süre sonra sal daha öfkelendir dahada hırslandır en iyisi sıkın gitsin
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