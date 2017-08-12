Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da Galata Köprüsü'nden atladı; denizden çıkmak istemedi

GALATA Köprüsü'nden atlayan genç, denizden çıkmamak için direndi. Genç, yaklaşık 30 dakika süren çaba sonucu ikna edildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:26
İstanbul'da Galata Köprüsü'nden atladı; denizden çıkmak istemedi

Olay akşam saat 18:00 sıralarında Galata Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen genç,  henüz bilinmeyen bir nedenle köprü korkuluklarından denize atladı

Çevredekiler hemen polisi ve sağlık görevlilerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisleri köprü ayaklarına tutunan genci kurtarmak istedi. Ancak polis ekipleri denize atlayan gençten beklemedikleri bir cevap aldı. Denizden çıkmak istemediğini söyleyen genci, polis ekipleri yaklaşık 30 dakika boyunca ikna etmek için uğraştı. Bu sırada sağlık görevlileri de köprüde önlem alırken, çevredekiler olup biteni şaşkın gözlerle izlediği görüldü. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen genç, polis botuna alındı. Sağlık durumu iyi olan genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:26
  1. galata köprüsü
  2. denize atlayan
  3. sağlık
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    1. Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’..
    2. Anadolu Grubu’ndan 10 yılda 1.35..
    3. AK Parti’de temayül maratonu başladı
    4. Milletvekili Depboylu’nun annesi son..
    5. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    6. İzmitliler Makedonya’ya gitti
    7. Doktor kazada hayatını kaybetti
    8. Biga’da kaza: 1 yaralı
    9. Sakarya’da motosiklet, tırın altında..
    10. Anadolu Üniversitesinden TÜBİTAK’a bir..
    11. Fabrika bekçisine çarpan motosiklet..
    12. Bozüyük’te binlerce alabalık telef oldu
    13. Vali Zorluoğlu İŞGEM’i ziyaret etti
    14. Nepal’de selden 18 kişi öldü
    15. El freni boşalan otomobil duvardan..
    16. Zeybekci: 2017'nin ilk çeyreğinde..
    17. Sofiane Feghouli Galatasaray'da
    18. RTÜK’ten flaş girişim… Tek tek..
    19. İyilik yapmak kalbe iyi geliyor
    20. Volkan ve Sabri karşı karşıya gelince...
    Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...
    Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...
    Bakan uyardı: Sizi bitiririm, şakam yok!
    Bakan uyardı: Sizi bitiririm, şakam yok!
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!
    Trump şimdi de o ülkeye 'askeri müdahale' mesajı verdi!