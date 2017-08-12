İstanbul'da Galata Köprüsü'nden atladı; denizden çıkmak istemedi

Olay akşam saat 18:00 sıralarında Galata Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen genç, henüz bilinmeyen bir nedenle köprü korkuluklarından denize atladı

Çevredekiler hemen polisi ve sağlık görevlilerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisleri köprü ayaklarına tutunan genci kurtarmak istedi. Ancak polis ekipleri denize atlayan gençten beklemedikleri bir cevap aldı. Denizden çıkmak istemediğini söyleyen genci, polis ekipleri yaklaşık 30 dakika boyunca ikna etmek için uğraştı. Bu sırada sağlık görevlileri de köprüde önlem alırken, çevredekiler olup biteni şaşkın gözlerle izlediği görüldü. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen genç, polis botuna alındı. Sağlık durumu iyi olan genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.