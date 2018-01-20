İstanbul’da flaş operasyon! Zırhlı araçlarla takviye edildi… Gece yarısı başladı

İstanbul'da bu gece saat 12:30 sıralarında bir DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Arnavutköy İlçesi'ndeki bir sokakta, Özel Harekat Polisi eşliğinde bir eve operasyon düzenledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon zırhlı araçlarla takviye edilirken, çok sayıda sivil polis de destek verdi.

Polisin evdeki arama çalışmaları sürüyor.