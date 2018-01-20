Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul’da flaş operasyon! Zırhlı araçlarla takviye edildi… Gece yarısı başladı

Arnavutköy İlçesi, DEAŞ operasyonuna sahne oldu. Özel Harekat Polisi eşliğinde girilen bir evde arama çalışmaları halen devam ediyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:26
İstanbul’da flaş operasyon! Zırhlı araçlarla takviye edildi… Gece yarısı başladı

İstanbul'da bu gece saat 12:30 sıralarında bir DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Arnavutköy İlçesi'ndeki bir sokakta, Özel Harekat Polisi eşliğinde bir eve operasyon düzenledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyon zırhlı araçlarla takviye edilirken, çok sayıda sivil polis de destek verdi.

Polisin evdeki arama çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 07:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'daki o belediye Filistin'i tanıdığını duyurdu!
    1. Avrupa'daki o belediye Filistin'i..
    2. PKK sevici ülkeler ne kadar rahatsızsa..
    3. Galatasaray başkanını seçiyor
    4. Körfez'e bir kalemde 10 milyarlık..
    5. Pazar tezgahından şarkıcılığa!
    6. Bursa'nın İznik ilçesinde huzur..
    7. Afrin operasyonu öncesi intihar..
    8. Canlı bomba sanıldı ama arkasından bir..
    9. Kahramanmaraş’ta çeyizleri yanan kıza..
    10. İnşaat ön planda olacak
    11. Beşiktaş'ın genç yıldızı o takıma imza..
    12. Canlı bomba sanıldı! Gerçek şaşırttı
    13. Fırsatlar için yeni dönem
    14. Yeni dönem başladı! Bakan açıkladı:..
    15. Elektrik sektöründe yeni bir uygulama..
    16. Hindistan'dan nükleer provokasyon
    17. Bir gecede dört kişi hayatını kaybetti!
    18. Ejderler'in komutanı Sümeyra Teğmen
    19. Ev alacaklar dikkat! Sevindiren..
    20. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi..
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!
    Fotoğraflar peş peşe geliyor… Gövde gösterisi!