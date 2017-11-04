İstanbul'da FETÖ operasyonu çok sayıda gözaltı var
İstanbul'daki birçok adreste FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.04 Kasım 2017 Cumartesi 08:37
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sivil polis araçlarıyla sağlık kontrolünden geçirilmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Burada yapılan işlemlerin ardından şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.