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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 57 şüpheli gözaltında

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 57 şüpheli gözaltında alındı.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:14
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 57 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik 32 ilçede operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 57 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:14
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  4. Cumhuriyet Başsavcılığı
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