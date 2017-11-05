İstanbul'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

AA'nın haberine göre İstanbul'da D100 karayolu Harem istikameti Bostancı mevkisinde, Balıkesir'deki düğünden dönen kişileri taşıdığı öğrenilen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen midibüs kontrolden çıktı.

Bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan midibüs devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkışan kişiler ve diğer yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yaralananların arasında bir de polis memuru var

Bu arada kazanın meydana geldiği yolun karşı şeridinde seyir halinde olan polis aracına bir otomobil arkadan çarptı. Yaralanan bir polis memuru, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.