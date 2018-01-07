İstanbul'da faciadan dönüldü!
Beylikdüzü'nde LPG ile çalışan araç gaz dolumu yaptıktan kısa süre sonra alev alev yandı.07 Ocak 2018 Pazar 10:17
İstanbul'da Beylikdüzü'nün en işlek caddelerinden birinde sürücünün yaklaşık 100 metre geride gaz dolumu yaptığı araçtan bir anda kıvılcımlar çıkmaya başladı.
KISA SÜREDE TÜM OTOMOBİLİ SARDI
Aniden çıkan yangın kısa sürede bütün otomobili sardı. Araçtan inen sürücü yaşadığı kısa süreli şoku çevrede bulunanların yardımıyla atlattı. Vatandaşların ilk müdahalesinden hemen sonra olay yerine itfaiye ve polis ekibi çağrıldı.