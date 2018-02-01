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İstanbul'da facia...Belediye otobüsü durağa daldı! Ölüler var

Üsküdar'da kontrolden çıkan otobüs, durakta bekleyenlere çarptı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:30
İstanbul'da facia...Belediye otobüsü durağa daldı! Ölüler var

Üsküdar'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi öldü,5 kişi de yaralandı.

Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde ilerleyen özel halk otobüsü durağa yanaşan İETT otobüsünün önüne geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce İETT otobüsüne çarptı. Sonra kaldırıma çıkarak durakta bekleyenleri ezdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

"OTOBÜS DÜN HİZMETE BAŞLADI"

Kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimize bağlı olup, 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsü, bugün sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesinin arkasındaki Dr. Eyüp AKSOY caddesi üzerinde , henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa dalmıştır. Meydana gelen elim kaza da 3 vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır"

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 10:30
  1. istanbul
  2. üsküdar
  • Eşref ılgazEşref ılgaz1 sa önce
    İstanbulda minübüsler, halk otobüsleri belediye otobüslerinin 1 numaralı düşmanı... bunlara biri dur desin——— vefat edenlere rahmet yaralılara şifa diliyorum..
  • Ersan aydoganErsan aydogan1 sa önce
    Defalarca iett ye halk otobuslerinin yaptigi trafik ihlallerini sikayet ettim ama hic bir sey yapmadilar.olenlere allah dan rahmet dilerim
  • anadoluluanadolulu1 sa önce
    bu şoför pkklı olabilir.afrin harekatının başladığı günler gazeteci arkadaşlar dikkat ettiler mi bilmiyorum ama günde onlarca kişi kazalarda ölüyordu.
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