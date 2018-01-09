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İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

09 Ocak 2018 Salı 11:09
İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

AA-Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve 1 otomatik av tüfeği ile çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 11:09
  1. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. DHKP/C
  3. eylem
  4. polis
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