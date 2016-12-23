İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler enselendi!

İstanbul Beyoğlu'nda saldırı hazırlığında olan DHKP-C'liler eylem hazırlığındayken yakalandı. Baskında EYP ve Molotof kokteyli ele geçirildi.
Terörist hesapları ihbar etme uygulaması!
İstanbul Beyoğlu'nda saldırı hazırlığında olan DHKP-C'liler eylem hazırlığındayken yakalandı. Baskında EYP ve Molotof kokteyli ele geçirildi.
Terörist hesapları ihbar etme uygulaması!
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