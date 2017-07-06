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İstanbul'da esnafa saldırmışlardı! Teröristler hakkında karar

İstanbul Okmeydanı’nda esnafa ve vatandaşlara silahlı gasp ve saldırılarda bulunan terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması üyesi 5 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 20:11
İstanbul'da esnafa saldırmışlardı! Teröristler hakkında karar

İstanbul TEM ekiplerince Okmeydanında ikamet eden esnaf ve vatandaşların savcılığa yaptığı ihbar ve şikayetiyle başlatılan soruşturmada, bölgede market ve dükkan işleten esnafa silahli gasp ve haraç alma eylemlerinde bulunan, haraç vermeyen esnafın işyerlerine EYP(el yapımı bomba) atıp araçlarını ateşe veren şahıslara yönelik olarak saldırganlara yönelik geçtiğimiz hafta düzenlen operasyonlarda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 5 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan soruşturmada 13 kişi oldukları belirlenen ve yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 9 saldırganın eylemleri, bölücü terör örgütü adına yaptıkları tespit edilirken, bölücü örgütün gençlik yapılanması üyeleri olduklarında da belirlenmişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 20:11
  1. okmeydanı pkk
  2. pkk
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Ya, idam diye diye damaklarimiz kurudu..hapishane bunlara odul..
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