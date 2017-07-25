İstanbul'da enişteye kanlı baskın: 3 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında, Yenibosna Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Uludağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce Fırat Corli'nin eşi yaşadıkları bir tartışmanın ardından evi terk ederek ailesinin yanına döndü. Bu olayın ardından, eşinin erkek kardeşi Corli'ye sık sık telefon açarak taciz etmeye başladı. Bu akşam da gerçekleşen telefon konuşması sırasında Fırat Corli ile kayınbiraderi arasında tartışma yaşandı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Tartışmanın ardından arkadaşlarını toplayan kayınbirader, Corli'nin kardeşiyle yaşadığı mahalleye geldi. Fırat ve kardeşi Suat Corli, grupla sokak üzerinde karşılaştı. Telefonda başlayan tartışma burada da devam ederken, iki grup üyeleri bellerindeki tabancaları çıkararak havaya ateş açtı. Bu sırada cadde üzerinden geçen bir polis ekibi olayı görerek müdahale etmek istedi, ancak iki grup karşılıklı olarak birbirlerine ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kayınbirader ile iki arkadaşı yaralandı. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek ortamı sakinleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fırat Corli ile kardeşi Suat Corli ise polis tarafından gözaltına alındı.

"OLAN MALIMIZA OLDU"

Olay, sırasında dükkanda olduğunu belirten Serhat Kaya "Biz de arkadaşlarla içerde oturuyorduk. Bir anda silah seslerini duyduk. Dışarıya çıktık. İki, üç kişi birbirine silah çekiyorlar. Birbirine saldırdılar. Bir şeyler oldu. Polisler geldi. Olay bu şekilde devam etti. Biz de anlamadık. Olan malımıza oldu, arabamıza mermi geldi. Şimdi ne yapacağız, biz de bilmiyoruz?"

"YANIMDA ÇOCUKLAR VARDI"

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, "Olay anında biz aşağıdan yukarıya doğru geliyorduk. Yanımda çocuklar da vardı. Polis ekip arabası aşağıya doğru gidiyordu. Ben 'olay var' diye buraya yönlendirdim. Polis ekip arabası buraya geldiğinde silahlar daha patlamamıştı. Ondan sonra polisi görünce bunlar polise de 'bin arabaya git' dediler. Ondan sonra birbirine sıktılar. Bayağı yirmi veya yirmi beşe yakın silah sıktılar. Vurulan yere düştü, vurulan yere düştü" diye konuştu.