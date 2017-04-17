% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

İstanbul'da en çok 'Evet' oyu çıkan ilçe hangisi?

Tarihi referandum sonuçlandı. İstanbul'da en yüksek 'Evet' oyu Sultanbeyli ilçesinden geldi.

İstanbul'da en çok 'Evet' oyu çıkan ilçe hangisi?
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:50

Türkiye için tarihi öneme sahip referandum sonuçlandı. İstanbul genlinde Yüzde 48,65 Evet ve 51,35 Hayır oyu çıktı. İstanbul'da Evet oylarının en yüksek çıktığı ilçe ise yüzde 70,5'le Sultanbeyli oldu.

 
EtiketlerreferandumSultanbeyli
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?