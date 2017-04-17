İstanbul'da en çok 'Evet' oyu çıkan ilçe hangisi?

Türkiye için tarihi öneme sahip referandum sonuçlandı. İstanbul genlinde Yüzde 48,65 Evet ve 51,35 Hayır oyu çıktı. İstanbul'da Evet oylarının en yüksek çıktığı ilçe ise yüzde 70,5'le Sultanbeyli oldu.
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:50
Türkiye için tarihi öneme sahip referandum sonuçlandı. İstanbul genlinde Yüzde 48,65 Evet ve 51,35 Hayır oyu çıktı. İstanbul'da Evet oylarının en yüksek çıktığı ilçe ise yüzde 70,5'le Sultanbeyli oldu.
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