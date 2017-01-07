İstanbul'da elektrik ve su kesintisi

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İSTANBULLULARI korkutan haber bu kez AKOM'dan geldi. AKOM şiddetli kar yağışı nedeniyle bazı ilçelere elektrik ve su verilemediğini açıkladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) alınan bilgiye göre, fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Avcılar, Büyükçekmece, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinin bazı mahallerine su verilemiyor.



Fatih ve Küçükçekmece'de de bazı mahallerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

GECE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK



İl genelinde fırtına ve kar yağışının 24.00'e kadar aralıksız süreceği tahmin ediliyor.