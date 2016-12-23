İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Pazartesi günü, Beylikdüzü'nde, Adnan Kahveci̇ Mahallesi, Kafkas Caddesi, Cebeci̇ Caddesi, Erata Caddesi ve civarında 09.00-19.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Avcılar'da, Ambarlı Mahallesi, Nadas Sokak, Şahin Caddesi ve civarı 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Esenyurt'ta, Süleymaniye Mahallesi, Ispartakule Caddesi, 770. Sokak, 771. Sokak, 772. Sokak, 773. Sokak, 769. Sokak, 762. Sokak, 768. Sokak, 767. Sokak ve civarına 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.



Çatalca'da, İnceği̇z Mahallesi, Afacan Çıkmazı Sokak, Numan Çıkmazı Sokak, Alacalı Sokak, Gazi̇baba Sokak, Zari̇f Sokak, Hani̇ce Caddesi, Mazi̇ Sokak, Kabakça Mahallesi, Ataç Çıkmazı Sokak, Günçi̇çeği̇ Çıkmazı Sokak, İnci̇ Sokak, Kasımpatı Sokak ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Büyükçekmece'de, Türkoba Mahallesi, Açelya 4 Sokak, Karanfi̇l 4 Sokak, Ki̇raz 2 Sokak, Lale 2 Sokak, Menekşe 4 Sokak, Leylak Sokak, Mi̇moza 2 Sokak, Meşe 3 Sokak, Manolya 4 Sokak ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Küçükçekmece'de, Cumhuri̇yet Mahallesi, Akkavak Sokak, Aşık Veysel Caddesi, Çi̇ğdem Sokak, 1. Karanfi̇l Sokak, Kuşkonmaz Sokak, 2. Lale Sokak, 1. Leylak Sokak, 1. Menekşe Sokak, Sakızağacı Sokak, Yeşi̇lçam Sokak, Yıldız Caddesi ve civarına 09.00-13.00, Yeni̇ Mahalle Mahallesi, Ara-1 Sokak, Ara-2 Sokak, Düz Sokak, Küme Sokak, 1. Sel Sokak, Temel Sokak ve civarına 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Gaziosmanpaşa'da, Karadeniz Mahallesi, 1160. Sokak, 1168/1. Sokak, 1168/2. Sokak, 1171. Sokak, 1170. Sokak, Mehmet Akif Caddesi, 1168. Sokak, 1157. Sokak, 1159. Sokak, 1162. Sokak ve civarında 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Sarıyer'de, Ferahevler Mahallesi, Petunya Sokak, Çamlık Caddesi, Çanta Çi̇çeği̇ Sokak ve civarı 09.00-13.00, İsti̇nye Mahallesi, Sarıyer Caddesi, Poli̇gon Mahallesi, Lara Sokak ve civarı 09.00-13.30, Ferahevler Mahallesi, Zeyti̇n Sokak, Tunca Sokak, Yumak Sokak, Önceler Sokak ve civarı 13.00-16.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Eyüp'te, Topçular Mahallesi, Rami Kışla Caddesi, Uzakçiftlik Sokak, Çiftçi Ali Sokak ve civarında 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Bahçelievler'de, Cumhuriyet Mahallesi, Çelik Hançer 3. Sokak, Şenlik Sokak, Bizim Sokak, Çelik Hançer Caddesi, Yiğit 2 Sokak, Urban Sokak, Meltem Caddesi, Mesire Sokak, Arıkan Sokak, Yeşilada Sokak, Cesur Sokak, Sevil Sokak ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Sultangazi'de, Cebeci Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, 2451. Sokak, Atatürk Bulvarı, 2452. Sokak ve civarında 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Bağcılar'da, 100. Yıl Mahallesi, 87. Sokak, 87/1. Sokak, 99. Sokak, 99/1. Sokak, 99/2. Sokak, 99/3. Sokak, Fetih Caddesi, 93. Sokak, 97. Sokak ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.



Zeytinburnu'nda, Maltepe Mahallesi, Davutpaşa Çifte Havuzlar Sokak, Askeri Fırın Sokak ve civarında 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Ayrıca, 25 Aralık Pazar günü, Beyli̇kdüzü'nde OSB Mahallesi ve civarı 22.00-08.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.