İstanbul'da dolu yüzünden aracı hasar alanlar tamircilerde kuyruk oluşturdu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı felç eden dolu yağışında birçok otomobil zarar gördü. Bugün de aracını alan vatandaşlar soluğu Maslak Oto Sanayii'de aldı. Yüzlerce hasarlı araç oto sanayide sıraya girdi. Birçok vatandaş aracını koyacak yer bulamıyor ve geri çıkarmak zorunda kalıyor.

Bazı araçlarda hasar 10 bin TL'yi de buluyor. Yoğunluk sebebiyle bir sonraki haftaya kalan tamirler var.

Park halindeki araçların yanı sıra yağmura arabaların içinde yakalananlar oldu. Aracında yağmura yakalanan vatandaşlardan biri o anları anlattı; 'Acarkent Kavacık istikametindeydik. Saat 06.10'du. Birden hava karardı, sonra aniden bastırdı. Tabii kaçamadık. 10 dakika içinde yollar adeta sel oldu. Araç yarıya kadar suya gömüldü. Ağaçlar devrildi. Ön cam arka cam çatlatı, direk yamuldu. Orada koruyacak bir durum yok. Doğal afet sonuçta. Çıksak daha fazla yaralanabiliriz. Buna da şükür. Ortalama fiyat ise serviste vermeye kalksanız kullanım haline yeniden gelmesi 10 bin TL'yi bulur'

CAM SIKINTISI YAŞANIYOR

Otomobilinde afete yakalanan diğer bir vatandaş ise cam sıkıntısı yaşandığını belirtti ve 'Seyir halindeydim Acıbadem'deydim. Bize bir şey olmadı. Ancak cam da yok şu anda. Önümüzdeki hafta Çarşamba ya da Perşembe cam gelecek. Bırakacağız aracımızı' dedi.

Şu anda araçları getirseniz de cam bulmakta sıkıntı var. Doğal afeti kasko karşılıyor ancak trafik sigortası karşılamıyor. Kaskolu araç sayısı da 20 milyon araç içinde 4 milyon. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta da sıkıntı yaşanmıştı.

10 BİN LİRAYI BULAN HASAR VAR

İstanbul'da eşine ender rastlanır büyüklükte, yoğunlukta ve dakikalarca süren dolu yağışı gerek trafikte bulunan gerek park halindeki otomobillerin camlarını kırdı, kaportalarda onarılması imkansız hasara yol açtı. Bu sabah yüzlerce araç tam tamir için sıraya girdi. Bazı araçlarda hasar 10 bin TL'yi buluyor. Sanayide otomobil camları tükenirken araç sahiplerine gelecek hafta çarşamba,perşembeye gün veriliyor. Doğal afeti KASKO karşılıyor, trafik sigortası karşılamıyor. 20 milyon araçtan 4 milyonunda kasko bulunuyor.

POLİÇELERİ DİKKATLE İNCELEYİN

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Kasko sigortası olan araç sahipleri sigorta poliçelerini dikkatle incelesinler. Yağmur, dolu fırtına sel gibi durumlarda teminat verilip verilmediğini tespit ettikten sonra zaman geçirmeden yazılı şekilde sigorta acente veya şirketlerine durumu belgeleri ile iletmelidirler. Trafik sigorta poliçeleri bu hasarı kapsamaz. Ayrıca, konut ve işyerlerinde hasar meydana gelen kişilerin durumu fotoğraflayıp mümkünse tutanakla desteklemek sureti ile belgelendirdikten sonra sigorta şirketlerine başvurmalıdırlar. Ancak muafiyetler bölümüne dikkat edip ona göre hareket etsinler. Benim meskenimde pencerelerdeki sineklikler yırtılmış ve yaklaşık 600 liralık hasar ortaya çıkmış. Bugüne kadar hiç dikkat etmediğim sigorta poliçeme baktığımızı 500 liralık muafiyet olduğunu gördüm. Dolayısı ile sigortadan alacağım 100 lira için hasarsızlık indirimimi kaybetmemek için cebimden karşılayacağım” şeklinde konuştu.

SİGORTASI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Aydın Ağaoğlu, açıklamasının devamında ise “Sigortası olmayan, araç sahipleri ile ruhsatlı yapılarda oturanlar ise zarar durumunu belgeleyip, bağlı bulundukları belediyelere başvurabilirler. Çünkü önceden meteoroloji tarafından bildirilmiş olan bu fırtına doğal afet sayılamaz. Belediyeler gerekli önlemleri almak, kentlerin altyapısını toplumun gereksinimlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu nedenle ‘Hizmet Kusuru’ nedeniyle haklarında soruşturma da yapılabilir” dedi.