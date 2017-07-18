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İstanbul'da doğal afet: 1 metre kareye 4 damacana su

İstanbul'u etkisi altına alınan sağanak yağış ve fırtınaya dair ilk veriler belli oldu. İlk ölçümlere göre sadece 1 buçuk saat içerisinde 1 metre kareye 4 damacana su yağdı. Buna göre son 15 yıldır Temmuz ayında alınan en şiddetli yağış görülüyor. İşte ilk tahminler...

18 Temmuz 2017 Salı 11:28
İstanbul'da doğal afet: 1 metre kareye 4 damacana su

Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye kullanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların kirişlerinin altında ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından, günün son dakikalarında İstanbul’da yağmur başladı. Fatih’te etkili olduğu görülen sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Ani bastıran yağmurla ıslanan vatandaşlardan bazıları şemsiye yardımıyla yollarına devam ederken, bazı vatandaşların ise bina kirişlerinin altında ve duraklarda beklediği görüldü.

İlk veriler

Elde edilen ilk veriler de dikkatleri çekti. Buna göre 1 metre kareye 4 damacana su yağışı ölçüldü. Ortalamanın iki buçuk katı yağış bir buçuk saatte yaşandı

Yağmur ne zaman bitecek?

Akşama kadar şiddetli olarak yarın sabaha kadar da ara ara İstanbul'da yağmurun devam etmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de ise Çarşamba akşamına kadar yağış görülecek.

Sadece yağış değil

Sağanağın yanı sıra fırtına da dalga boyunu 3 metreye yükseltmiş durumda.

Son 15 yılın Temmuz ayında İstanbul'un aldığı en şiddetli yağış.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 11:28
  1. İstanbul
  2. Karadeniz
  3. Fatih
  4. Marmara
  5. Çarşamba
  6. Batı Karadeniz
  7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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