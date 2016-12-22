İstanbul’da DHKP/C üyesi 26 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklama, “6 Aralık’ta Tunceli’de güvenlik güçlerimizin bulunduğu uygulama noktasına DHKP/C Terör örgütü mensubu Oğuz Meşe tarafından düzenlen saldırı sonrasında örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, cenazenin İstanbul’a gönderilmesinin ardından DHKP/C örgütü mensuplarının Esenyurt Kıraç Cem evinde toplanarak ölen örgüt üyesi adına anma etkinliği düzenleyeceği bilgisine ulaşılması üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 26 şahsı yakalanmış, yakalanan şahıslar sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır” denildi.
Eklenme: 22 Aralık 2016, 19:34
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