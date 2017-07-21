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İstanbul’da dev operasyon… Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 168 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

21 Temmuz 2017 Cuma 08:38
İstanbul’da dev operasyon… Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 168 kişi hakında gözaltı kararı çıkartıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan eş zamanlı operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da olduğu ileri sürülen şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Devam eden operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 08:38
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