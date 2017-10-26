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İstanbul'da dev operasyon! Bugüne kadar böylesi yapılmadı...

İstanbul polisi, Türk narkotik tarihinin tek seferde yapılan en büyük uyuşturucu hap operasyonuna imza attı.

26 Ekim 2017 Perşembe 12:44
İstanbul'da dev operasyon! Bugüne kadar böylesi yapılmadı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir şebekeyi belirledi. Zehir tacirleri teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Şebekenin Hollanda'dan uyuşturucu hap getireceği belirlendi. Uyuşturucu hapların bir TIR'la getirileceği tespit edilen çetenin Doğu ülkelerinden getirilen eroin ve esrarı da Avrupa'ya götürmeyi planladığı tespit edildi.

MÜTHİŞ TAKİP

Elde edilen bilgiler üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Uyuşturucu yüklü aracın Kapıkule'den giriş yapmasının ardından çıktığı belirlenince harekete geçen ekipler, müthiş bir takip başlattı. Narkotik Polisi uyuşturucunun alıcısını belirlemek için TIR'ı İstanbul'a kadar izledi. Uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen araç Avcılar'da bir otoparka girdi. TIR'daki kutular bir araca yüklenince polis operasyon içim düğmeye bastı.  Düzenlenen baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.

EN YÜKSEK MİKTAR

Yapılan aramalarda kutularda piyasa değeri 90 milyon lira olan 2 milyon 550 bin hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun Türk Narkotik tarihinin en yüksek miktarı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde de arama yaptı. İstanbul, Kırklareli ve Edirne'de yapılan aramalarda 56 kilo eroin, 120 kilo skunk esrar,  5 kilo Afyon sakızı 600 gram Kokain ve uyuşturucu yapımında kullanılan 770 kilo asit ele geçirildi.

SURİYELİ KADINLA AİLE GÖRÜNÜMÜ

Polisin yaptığı baskında şebeke elebaşı M.T.'nin Avcılar'daki evinde de uyuşturucu ele geçirildi. M.T.'nin polisin dikkatini çekmemek aile süsü vermek için Suriyeli bir kadın ve kadının 1 yaşındaki çocuğuyla yaşadığı belitildi. M.T.'nin uyuşturucu şebeke elebaşı olduğunu bilmediğini iddia eden Suriyeli kadın da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 12:44
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  • Emekli48Emekli488 sa önce
    Gençleri zehirleyip öldürenlerin cezası da ölüm olmalı.
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