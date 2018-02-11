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İstanbul'da dev operasyon! 140 kadın ellerinden kurtarıldı

İstanbul Aksaray’da düzenlenen operasyonda fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarılırken, 40 kişi de gözaltına alındı.

11 Şubat 2018 Pazar 07:43
İstanbul'da dev operasyon! 140 kadın ellerinden kurtarıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray'daki eğlence mekanları ve konaklama tesislerinde yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları ihbarını aldı. İhbar üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler 3 aylık takip sonucunda Aksaray'daki 47 adrese 250 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 müstakil adresteki baskında aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kadınları fuhuşa zorladığı iddia edilen 40 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 23 gece kulübü ve otel mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ve fuhuşa zorlanan kadınlar Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 07:43
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