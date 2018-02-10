THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 31 kişi gözaltında

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. 6 adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:48
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 31 kişi gözaltında

İstanbul'da terör örgütü  DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı.

3 İLÇEDE 6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu çalışma kapsamında, 3 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 31 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:48
  1. istanbul
  2. DEAŞ
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
    1. Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
    2. Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
    3. Fatih Terim'den flaş Cengiz Ünder..
    4. Aziz Yıldırım'dan bomba karar!
    5. Bakan: 3. Havalimanı bugün..
    6. ABD'de İsrail hareketliliği
    7. Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler..
    8. 36 yaşındaki ünlü futbolcu kansere..
    9. Sular durulmaya başladı! Kim'den..
    10. Akıllı telefonlarınız sizi böyle..
    11. Kritik maçlar öncesi...Beşiktaş'ta dev..
    12. Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında...
    13. "Kimse baskı altında değil, herkes..
    14. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen..
    15. 7 ülkeden 40 Osmanlı torunu geldi
    16. Beşiktaş bombayı patlattı! 1+1 yıllık..
    17. ABD hedef saptırmaya çalışıyor
    18. YPG'ye darbe vurulması İran'ı mutlu..
    19. Bahçeli böyle cevap verdi: Baraj yüzde..
    20. RTÜK'ün raporunda dikkat çeken..
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü