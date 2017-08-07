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İstanbul'da DAEŞ operasyonu: Enselendiler

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:36
İstanbul'da DAEŞ operasyonu: Enselendiler

İstanbul MİT Bölge Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin çalışması sonucu, terör örgütü DAEŞ adına eylem yapmak amacıyla kente geldikleri öne sürülen 5 kişinin adresleri tespit edildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, Başakşehir'deki 2 adreste yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Evde, 3 tabanca, 1 susturucu, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 12:36
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  • Ahmet MuratAhmet Murat1 sa önce
    Yarın saliverirler , gazeteci değiller ya.
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