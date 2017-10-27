Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da DAEŞ operasyonu

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde akşam saatlerinde düzenlenen DAEŞ operasyonunda 3'ü kadın 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

27 Ekim 2017 Cuma 02:20
İstanbul'da DAEŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri terör örgütü DAEŞ'e yönelik Fatih'te akşam saat 21.30 sıralarında operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında Sofular Mahallesi, Yeni Orta Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sonucunda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 02:20
  1. istanbul operasyon
  2. fatih operasyon
  3. daeş
  4. deaş
  5. ışid
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmetçik bölge halkına umut oldu
    1. Mehmetçik bölge halkına umut oldu
    2. Dondurmak yeterli değil iptal edilmeli
    3. Alman yargısında Nazi kafası
    4. Afrika ile Kur’an kardeşliği
    5. YKS din dersine ilgiyi azaltır
    6. 'Sınır' mesajı
    7. TÜSİAD heyeti Külliye’de
    8. Haçlıların inanca da saygısı yok!
    9. Gül’ün eski danışmanı mektup yazdı,..
    10. Hafta sonu hava nasıl olacak?
    11. Valilikler uyardı: Farkında..
    12. 'Melih Gökçek ilk şoku atlatmış'
    13. Sözleşmeli öğretmen alımında değişiklik
    14. Kennedy suikastinde sıcak gelişme
    15. Fenerbahçe'den Galatasaray'a asrın..
    16. Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu
    17. İstanbul'da DAEŞ operasyonu
    18. Futboldan 2 yıl men cezası...
    19. Şanlıurfa'da yakalananlar şaşkına..
    20. 'Galatasaray derbisi ertelensin'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Orgeneral Akar: Bu tanım kabul edilemez
    Orgeneral Akar: Bu tanım kabul edilemez
    İran'dan İbadi'ye uyarı: Güvenmeyin
    İran'dan İbadi'ye uyarı: Güvenmeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Alman dergisinden bomba iddia
    Alman dergisinden bomba iddia
    Akşener'in partisi patent engeline takıldı
    Akşener'in partisi patent engeline takıldı