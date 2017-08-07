İstanbul'da çok sayıda araç kundaklandı!
İstanbul Güngören'de bir oto tamircinin garajında park halindeki 6 araç kundaklandı.07 Ağustos 2017 Pazartesi 07:39
Alınan bilgiye göre, Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi'ndeki bir oto tamircinin garajında tamirde olan 6 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.
KUNDAKLAYANLAR ARANIYOR
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobilleri söndürdü. Park halindeki 6 araç hasar gördü. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Ekipler, araç kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.