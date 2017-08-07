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İstanbul'da çok sayıda araç kundaklandı!

İstanbul Güngören'de bir oto tamircinin garajında park halindeki 6 araç kundaklandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 07:39
İstanbul'da çok sayıda araç kundaklandı!

Alınan bilgiye göre, Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi'ndeki bir oto tamircinin garajında tamirde olan 6 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

KUNDAKLAYANLAR ARANIYOR

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobilleri söndürdü. Park halindeki 6 araç hasar gördü. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Ekipler, araç kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 07:39
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