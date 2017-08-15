İstanbul'da çocuk parkında intihar girişimi

Olay, Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'ndeki Hüdai çocuk parkında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki M. B. B. yanında getirdiği mavi çamaşır ipini parktaki çocuk Oyun alanının ahşap direğine bağladı. Daha sonra ipi boynuna geçiren M.B.B. fotoğraf çekip, fotoğrafı babasına yolladı. Babası kısa sürede parka gelirken, ipte asılı oğlunu kurtarmaya çalıştı. Oğlunu bacaklarından tutarak yukarı kaldıran babaya, parkın yanında bir binanın dış cephesini yapan işçiler yardım etti. İşçiler ipi keserek, 18 yaşındaki genci indirdiler. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. Ekipler durumu ağır olan genci ambulans ile hastaneye götürdü.

BABANIN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK BURKTU

Oğlunun intihar girişiminde bulunduğunu gören baba, adeta feryat etti. Gözyaşlarına boğulan babayı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Babanın görüntüsü yürekleri burkarken, M.B.B'nin arkadaşları da olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

BABASI VE İŞÇİLER KURTARDI

Görgü tanıkları kendisi asan genci babasının kucakladığını söylediler. Bir işçi, olay yerine gelerek kedisini asan gencin boğazındaki ipi kestiğini belirtti. Bir başka kişi ise gencin kendisini asmadan önce babasına fotoğraf atarak haber verdiğini dile getirdi.

İntihar girişiminde bulunan M.B.B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.