İstanbul'da çıplak arama yapan polislere dava açıldı

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattında görev yapan iki kadınpolis, arama noktasına götürdükleri Şennur P.'ye (28) hem hakaret etti, hem de üstünde iç çamaşırları kalacak şekilde soydu.

Genç kadın savcılığa başvurup şikâyetçi oldu. Savcı, polisler Müge Y. ile Azize Ç.'nin ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sabah