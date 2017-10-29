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İstanbul'da çevre yolunda trafik kazası: 2 kişi yaralı

İstanbul'da aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

29 Ekim 2017 Pazar 10:27
İstanbul'da çevre yolunda trafik kazası: 2 kişi yaralı

34 AK 3003 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 YB 2996 plakalı otomobile D-100 karayolu Ankara istikameti Edirnekapı metrobüs durağı yanında arkadan çarptı.

Kazada, araçlarının içinde sıkışan ve kimliği öğrenilemeyen sürücüler, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçların kaldırılmasının ardından yolda tazyikli suyla temizlik çalışması yaptı.

Yolda önlem alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağlayan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:27
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