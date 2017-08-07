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İstanbul'da "Çete" ihbarına özel harekatlı operasyon...

Kartal'da bir evde organize suç örgütü üyelerinin kaldığı ihbarı üzerine polis operasyon yaptı. Özel harekât polislerinin kapıyı kırarak içeri girdiği evde 1 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada herhangi suç unsuruna rastlanmadı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:19
İstanbul'da "Çete" ihbarına özel harekatlı operasyon...

Saat 22.15 sıralarında polise, Kartal Kordonboyu Mahallesinde bulunan evde organize suç örgütü üyelerinin saklandığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, dairenin kapısını çalarak içeridekilerden kapıyı açmalarını istedi. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine binanın etrafına polis yerleştirildi. Binanın ön tarafındaki Özdin Sokak ve arka kısmındaki Hamam Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Sokak başlarına şerit çekilerek çevre güvenliği alındı. Ardından olay yerine zırhlı araç ile terör ve organize ekipleri de geldi. Binanın alt katında bulunan gece kulübü boşaltıldı. Kapıyı açmaları için özel harekât polisleri çağrıldı. Olay yerine gelen özel harekât polisleri saat 03.30'da kapıyı kırarak içeri girdi. Diğer ekipler de özel harekât polislerinin ardından binaya giriş yaptı. İçeri girilmesinin ardından özel harekât polisleri eşliğinde ekiplerin binanın çatısında aramalar yaptıkları görüldü.

Evde bulunan H.B. gözaltına alınarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Evde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:19
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