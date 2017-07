İstanbul'da canlı bomba diye fotoğrafı paylaşılınca...

İstanbulEsenyurt’ta yaşayan 33 yaşındaki Ahmet Yavaş’ın fotoğrafları kimliği belirlenemeyen birisi ya da birileri tarafından sosyal medyada ‘Sidar Serdar’ ismiyle canlı bomba olarak paylaşıldı. İddiaya göre, Ahmet Yavaş 3 buçuk sene önce pasaportunu kaybetti. 1 Temmuz günü Ahmet Yavaş’ın pasaportunda bulunan fotoğraf sosyal medyada canlı bomba olarak paylaşılmaya başlandı. Takipçi sayısı 170 bini bulan sayfalarda paylaşılan fotoğraflar üzerine Büyükçekmece Adliyesi’ne gelen Ahmet Yavaş, adli sicil kaydı alarak fotoğrafları sosyal medyada paylaşanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Yavaş suç duyurusunun ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek basın mensupları aracılığıyla sosyal medyada paylaşılan ihbarlarının asılsız olduğunu dile getirdi.





“TEDİRGİNİM, SOKAĞA ÇIKAMIYORUM”

Fotoğrafların paylaşılmasının ardından temiz kağıdı aldığının ifade eden Yavaş, “Denize gitmiştim. Ailem beni aradı. Böyle bir haberin var olduğunu söyledi. Her tarafta canlı bomba olarak aranıyorsun dediler. Ben açıkçası hiç dikkate almadım. Öyle bir şey olmadığından dolayı dikkate almadım. Babam ısrarla beni arayınca İstanbul’a geldim. 170 bin 180 binlik sayfalarda her tarafta resmim paylaşılıyor. İstanbul, Bursa dikkat edin kendinize. Canlı bomba her yerde aranıyor. Psikolojim bozuldu.Tedirginim, sokağa çıkamıyorum. Her hangi bir sorgulayıcı olmayan kişi tarafından heba olmak istemiyorum” dedi.

“HİÇBİR CAN GÜVENLİĞİM YOKTUR”

Sosyal medyada Sidar Serdar isimli canlı bomba olarak fotoğraflar paylaşıldığını dile getiren Ahmet Yavaş, “ Psikolojik bozukluğa uğradım. Kendi kendimden şey olmaya başladım. Kendi hayatımızı bile sorgulayamaycak bir toplumda yaşıyoruz. Bize çok vahşi şeylere bal olabilir. Reina’da olan olaydan farklı insanların dövülmesi, linç edilmesini yaşadık bu ülkede. Bunların bir an önce yok edilmesi gerekiyor. Yetkili kişilere sesleniyorum. Bir an önce buna el atmaları gerekiyor. Hiçbir can güvenliğim yoktur” dedi.

“ÇALIŞTIĞIM ADAMLAR İŞİMİZ YOK DİYOR”

Canlı bomba fotoğraflarının paylaşılmasının ardından iş bulma konusunda problem yaşadığını ifade eden Yavaş, “Beraber çalıştığım insanlar beni arıyorlar. İşlerimiz yok diyorlar. Çalışamayız yani. Bu nedir? İnsanların kafasındaki bomba sorusudur. Adana’daki arkadaşım beni arıyor. ‘Sen canlı bomba mısın? ‘diyor. Tekirdağ’da çalıştığım adam beni arıyor. İşlerimiz bu aralar yok diyor. Daha sonra haberleşiriz diyor. Kendi ailemden,kardeşimden resim istiyorum. O, bana resim atmaya korkuyor. Linç girişiminin ortağı olacak diye korkuyor. Ben kendi kendimden korktum” dedi.

Genç adamın babası Sıddık Yavaş çok korktuğunu ifade ederek“Ben haberdar oldum. Facebook’ta gördüm. Gördükten sonra kendisini aradım. ‘Böyle bir durum var. Acilen çık gel’ dedim. Sağlama almamız lazım. Ben çok korktum. Ortalık çalkalanıyor zaten. Ben korktum. Kendisi geldi. Savclığa gittik. Bize yardımcı oldular. Kuşkum olmadı. Olmayacak da” dedi.

Savcılık, olayla ilgili inceleme başlattı.