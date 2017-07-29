İstanbul'da camcı kaportacı dolup taştı

İstanbul'da önceki gün yaşanan son yılların en şiddetli dolu yağışı kısa sürede kenti felç etti. Doluya sokakta yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşarken, araçlar, iş yerleri ve evlerde ciddi hasarlar meydana geldi.

Yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yüzlerce aracın camları kırıldı, kaportaları zarar gördü. Dolu ve fırtına, bir çok ev ve işyerinin de çatılarını uçururken camlarında kırılmalara neden oldu.

Kentte adeta kabus yaratan yağış sonrası iki meslek grubu yoğun mesai yaptı. 24 saat kesintisiz çalışan camcı ve oto tamircileri, bir günde altı aylık iş alırken, taleplere yetişemedi. Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde ise kuyruklar oluştu.

'24 SAAT MESAİDEYİZ'

24 saat çalıştıklarını belirten camcilar.com. tr'den Deniz Karahan, "1 dakikadır sizinle konuşuyoruz yedi kişi aradı.

Üç gün boyunca 24 saat çalışacağız. Bağlarbaşı, Acıbadem ve Maslak en yoğun talebin olduğu yerler. 39 ilçede de faaliyet gösteriyoruz ama yetişemedik. Normalde günde 15-20 arasında iş alırdık ancak şu anda günlük 700-1.000 arasında talep var. Bir günde altı aylık işi yaptığımızı söyleyebilirim. Gelen taleplere yetişemiyoruz" dedi.

Yağıştan dolayı arabası zarar gören vatandaşlar da soluğu oto sanayi sitelerinde aldı.

KASKOSUZLAR CEPTEN ÖDEDİ

Sabah'ın haberine göre, aracının kaskosu olanlar anlaşmalı bayilere giderken kaskosuz araç sahipleri de maddi hasarı cebinden karşılamak zorunda kaldı.

Oto cam ustası Mustafa Coşkun da "Beş şubemde öğle saatlerine kadar bin kadar aracın camını değiştirdik. Halen sırada bekleyen yüzlerce araç var. İlk kez böyle bir şey görüyoruz. Daha da bir çok aracın geleceğini düşünüyoruz. İstanbul'da 5 şubemiz var. Öğle saatlerine kadar bin kadar aracın camını değiştirdik" diye konuştu.

Arabasını tamir ettirmek için soluğu sanayide alan Metin Buğday ise şunları söyledi: "Dolu taş gibi yağıyordu. Arabam evin önündydi. Dolu birden bastırınca yerinden alamadık. Arabamın arka camı kırıldı. Kaportasında ise büyük hasar var. İçine de su girdi. Nereden baksanız 5 bin liralık hasarımız var. Sadece bizim değil mahalledeki bütün arabalar aynı halde."