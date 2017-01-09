İstanbul'da Büyükçekmece Gölü soğuktan dondu

Günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde yüzey dondu. Gölde oluşan kartpostallık manzara, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.
İstanbul'da Vapur seferleri iptal, Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul'da yoğunluğunu sürdüren kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Bu sabah Şehir Hatları ve İstanbul Deniz otobüsleri boğaz trafiğinin kapatılması ile birlikte durduruldu.
İşte İstanbul'da iptal edilen seferler
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Boğazı İse çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.
BOĞAZ KAPATILDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğün'den yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.