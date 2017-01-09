İstanbul'da Büyükçekmece Gölü soğuktan dondu

İstanbul'de etkili olan soğuk ve kar yağışı, Büyükçekmece Gölü'nün donmasına sebep oldu.

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü soğuktan dondu
Eklenme: 09 Ocak 2017, 16:13
Bu haber 5.042 kez okundu

Günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde yüzey dondu. Gölde oluşan kartpostallık manzara, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

İstanbul'da Vapur seferleri iptal, Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul'da yoğunluğunu sürdüren kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Bu sabah Şehir Hatları ve İstanbul Deniz otobüsleri boğaz trafiğinin kapatılması ile birlikte durduruldu.

İşte İstanbul'da iptal edilen seferler

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Boğazı İse çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

BOĞAZ KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğün'den yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

 
EtiketlerİstanbulBüyükçekmece GölüKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğün
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.