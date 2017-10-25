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İstanbul’da büyük yangın… İtfaiyeler müdahale ediyor

Beylikdüzü'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

25 Ekim 2017 Çarşamba 11:08

Beylikdüzü'nde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale etti öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangının, fabrikanın çatısında bulunan kumaş deposunda çıktığı iddia edildi. İlk edinilen bilgilere göre yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fabrikanın karşısında bulunan bir okuldaki öğrencilerin yoğun dumandan etkilenmemesi için eğitime bir günlük ara verildi. Tatil edildiği açıklanan okulda öğrenciler kendilerini alması için velilerini bekledi. Okula gelen veliler çocuklarını alarak fabrikadan uzaklaştırdı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 11:08
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