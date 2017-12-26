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İstanbul Bayrampaşa'da büyük yangın
Bayrampaşa'da bir iş hanında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
26 Aralık 2017 Salı 10:15
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:15
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